Франция, США, Италия и Великобритания осуждают эскалацию насилия в Ливии

Париж, , 08:48 — REGNUM Правительства Франции, Соединенных Штатов, Италии и Великобритании решительно осуждают продолжающуюся эскалацию насилия в Триполи (Ливия), сообщает МИД Франции.

«Франция, США, Италия и Великобритания осуждают продолжающуюся эскалацию насилия в Триполи и вокруг него, что привело к многочисленным потерям и продолжает угрожать жизни страны и ни в чем не повинных гражданских лиц», — говорится в совместном заявлении сторон от 1 сентября 2018 года.

В совместном заявлении также говорится, что попытки ослабить законные ливийские власти и препятствовать эволюции политического процесса неприемлемы.

Стороны настоятельно призывают вооруженные группы немедленно положить конец всем военным действиям и предупреждают, что те, кто стремится подорвать стабильность в Триполи или в других местах в Ливии, будут нести ответственность за свои действия.

Правительства стран подтверждают твердую и постоянную поддержку плана действий специального представителя Генерального секретаря ООН Гасана Саламе от 16 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, послы США, Франции, Италии и Великобритании глубоко обеспокоены недавними боевыми действиями в Триполи и его окрестностях, которые дестабилизируют ситуацию и угрожают жизни невинных гражданских лиц.

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