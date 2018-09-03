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На Украине начались военные учения Rapid Trident

Политика

На Украине их называют «крупнейшими сухопутными учениями»

Киев, 3 сентября 2018, 08:25 — REGNUM  Военные учения Rapid Trident — 2018 стартовали на Украине 3 сентября, сообщает пресс-служба генерального штаба ВСУ на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, открытие учений состоится в Львовской области на территории международного центра миротворчества и безопасности. Военные учения проводятся для сухопутных сил совместно с иностранными войсками. В генштабе ВСУ учения Rapid Trident назвали «крупнейшими на Украине сухопутными учениями».

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Напомним, в прошлом году учения Rapid Trident на Украине также прошли в сентябре в Львовской области. В учениях приняли участие 14 стран, помимо Украины, и 2,5 тыс. украинских военнослужащих.

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Военные учения
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