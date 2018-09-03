В Хемнице прошел «марш убитых» в память о погибших от рук мигрантов

Хемниц, Германия, , 08:17 — REGNUM Семья погибшего от рук мигрантов жителя Хемница отказалась принимать соболезнования от представителей властей, передает телеканал N-TV.

Мэр Хемница Барбара Людвиг и премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер запланировали визит к родственникам погибшего, однако семья не стала их принимать и настояла на сохранении анонимности.

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2 сентября Кречмер выступил на митинге перед зданием мэрии, на котором были собраны около тысячи сторонников властей. Глава саксонского правительства произнес речь, категорично осудив проявление антимигрантских настроений в городе.

«Это нападение на нашу систему истин, мы не должны этого терпеть», — заявил он. По словам Кречмера, правые — это «самые большие враги демократии», им необходимо противостоять, поскольку они считают отсталыми тех, «кто по-другому выглядит, имеет другую веру, родился в другом месте, иначе любит, обладает другими способностями». Кречмер призвал сторонников толерантности и открытого общества быть «как можно громче».

2 сентября правая оппозиция в городе организовала акцию «Марш убитых»: активисты вышли на бессловесную демонстрацию с большими портретами людей, погибших в Германии от рук прибывших из-за рубежа беженцев.

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Как сообщало ИА REGNUM, около 300 человек были задержаны полицией во время протестных акций в минувшие выходные. Напомним, массовые протесты и беспорядки в городе начались после того, как 26 августа двое молодых мигрантов из Сирии и Ирака убили 35-летнего местного жителя и ранили еще двоих.

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