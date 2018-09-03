Появилась запись разговора российских пранкеров с министром обороны Украины

Москва, , 07:47 — REGNUM В сети появилась запись разговора российских пранкеров Алексея Столярова («Лексус») и Владимира Кузнецова («Вован») с министром обороны Украины Степаном Полтораком от имени президента этой страны Петра Порошенко.

Так, в разговоре «Порошенко» заявляет, что ситуация в Донецкой Народной Республике (ДНР) «просто неконтролируемая».

«Вам не нравится — пишите заявление и идите на… Ты не знал, что в Донецк едут люди?» — задал вопрос «Порошенко» министру обороны.

В ответ Полторак заявляет, что не понимает о чем речь и впервые слышит о том, что кто-то из его людей был в Донецке. «Вы это мне говорите? Я что-то сделал не то?» — спрашивает «президента» министр.

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В итоге вопрос о том, «кто ездил в Донецк», задается министру несколько раз. Полторак же продолжает утверждать, что не знает, и заявляет, что «готов написать заявление в любое время».

«Если вы имеете ввиду то, что произошло, то я сегодня разговаривал со всеми. Я не знаю, о чем вы говорите», — заявил министр обороны Украины, очевидно имея ввиду события в ДНР и убийство главы республики Александра Захарченко.

Напомним, ранее министерство обороны Украины заявило, что телефонные хулиганы из России «попытались спровоцировать» главу ведомства на высказывания в связи с «последними событиями» в Донбассе.

В свою очередь Алексей Столяров («Лексус») уверяет, что Полторак «раскусил» российских пранкеров только после того, как разговор был завершен.

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