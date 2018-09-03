Лидер партии «Патриоты» обвинил Макрона в политике «старого мира»

Париж, , 07:45 — REGNUM Движение «Патриоты», начатое Флорианом Филиппотом, бывшей правой рукой Марин Ле Пен, заявило о себе, обвинив президента Франции Эммануэля Макрона в том, что он ведет политику «старого мира», сообщает Europe1.

«Патриоты» — националистическая и жесткая политическая партия евроскептиков во Франции.

Флориан Филиппот обвинил Эммануэля Макрона в том, что он ведет политику «старого мира», снова умоляя вывести Францию из ЕС. Действующий глава Франции в его глазах ответственен за миграцию, и он — «худший враг окружающей среды».

«Эммануэль Макрон — это не новый мир, но это старый мир, что еще хуже», — заявил глава партии «Патриоты».

"Лагерь, который он защищает, и тот, который он хочет защищать на предстоящих выборах, на самом деле является старой системой, которая находилась у власти на протяжении десятилетий», — добавил он.

Хотя французский президент выступает в качестве представителя лагеря «прогрессистов» против «националистов» в Европе, Флориан Филиппот обвинил его в «регрессе» по проблеме миграции.

«Что прогрессивного в том, чтобы побуждать тысячи мужчин и женщин совершать смертельно опасное пересечение Средиземного моря, а затем содержать тех, кто прибывает в нашу страну в неприспособленных для жизни лагерях? Для меня это регресс», — подчеркнул Флориан Филиппот.

Лидер партии «Патриотов», молодой партии из примерно 8000 сторонников, основанной в сентябре 2017 года, отметил «абсолютную необходимость выхода» из ЕС, которая «планирует постоянно увеличивать поток миграции в Европу».