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Барзани провел встречу с представителем ООН

Политика

Стороны сошлись во мнении о необходимости скорейшего формирования правительства в Ираке

Барзани провел встречу с представителем ООН
Масуд Барзани

Эрбиль, Ирак, 3 сентября 2018, 07:36 — REGNUM  Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани провел встречу с представителем Генерального секретаря ООН Яном Кубишем, сообщает 3 сентября Kurdistan.ru.

Стороны обсудили текущий политический процесс в Ираке и пришли к единодушному мнению, что в стране необходимо сформировать новое правительство как можно скорее. Также темой дискуссии были предстоящие выборы в курдской автономии, которые запланированы на 30 сентября.

Напомним, в мае 2018 года в Ираке прошли парламентские выборы на которых победу одержали шиитские политические силы. Представители курдских партий согласились поддержать новое правительство при условии выполнения ряда обязательств, заложенных в конституции страны.

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