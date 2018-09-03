Барзани провел встречу с представителем ООН

Эрбиль, Ирак, , 07:36 — REGNUM Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани провел встречу с представителем Генерального секретаря ООН Яном Кубишем, сообщает 3 сентября Kurdistan.ru.

Стороны обсудили текущий политический процесс в Ираке и пришли к единодушному мнению, что в стране необходимо сформировать новое правительство как можно скорее. Также темой дискуссии были предстоящие выборы в курдской автономии, которые запланированы на 30 сентября.

Напомним, в мае 2018 года в Ираке прошли парламентские выборы на которых победу одержали шиитские политические силы. Представители курдских партий согласились поддержать новое правительство при условии выполнения ряда обязательств, заложенных в конституции страны.

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