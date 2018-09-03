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Врио главы Колымы Носов нашёл 18 поводов для увольнения министров

Политика

Вносятся соответствующие поправки

Врио главы Колымы Носов нашёл 18 поводов для увольнения министров
Ian Burt
Увольнение

Магадан, Магаданская область, 3 сентября 2018, 06:31 — REGNUM  Заместителей председателя правительства Магаданской области и глав региональных министерств предлагают увольнять за нарушение дисциплины, неисполнение должностных обязанностей, предпринимательскую деятельность, а также родство с руководством облдумы, представителями судебных и правоохранительных органов. Внесение соответствующих поправок инициировал временно исполняющий обязанности главы региона Сергей Носов, законопроект уже внесён в областную думу на рассмотрение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Предлагаемые изменения будут касаться заместителей губернатора и председателя правительства, а также министров.

Как сообщается в пояснительной записке, ранее оснований для увольнения чиновников такого ранга было только два — по собственному желанию и с утратой доверия в связи с нарушением антикоррупционного законодательства. После принятия поправок причин для увольнения будет 20. В числе оснований — состояние здоровья, утрата гражданства или выезд за пределы России на постоянное место жительства, ведение предпринимательской деятельности или возмездное участие в работе коммерческой организации, родство с председателем облдумы, руководителями судебных или правоохранительных органов, однократное грубое нарушение своих должностных обязанностей, нарушение или неисполнение законодательства, пренебрежение трудовой или исполнительной дисциплиной, разглашение гостайны. Помимо этого, в последнем, 20-м пункте оснований указано, что причиной отставки также могут стать «иные случаи, предусмотренные федеральным законодательством».

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Как сообщало ИА REGNUM, со дня вступления в должность врио главы Колымы Сергей Носов неоднократно выражал недовольство работой министров правительства региона. Он был возмущён тем, что происходит в здравоохранении, энергетике, а также с бюджетом региона.

«Это что же за фокусы с бюджетом? Который бездефицитный. Вы для чего проблему замазывали? Ищите, где хотите. Как бюджет принимали, так деньги и находите», — обращался Носов к членам правительства.

«Я вам задание давал два дня назад! Я не буду дальше продолжать, но я восхищен. У вас чувство страха отсутствует полностью. Мухоморов что ли пьёте отвар? Чувство страха — как у викингов», — также обращался врио губернатора Колымы к представителям правительства области.

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Отставки и назначения
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