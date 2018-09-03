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ЮАР хочет поучиться у Китая партийному строительству и управлению

Политика

По словам главы КНР, в ближайшие 10 лет страны должны выйти на новый уровень отношений, согласно двусторонних стратегических планов, сохранив при этом все достижения последних 20 лет с момента установления дипломатических отношений

Пекин, 3 сентября 2018, 04:46 — REGNUM  Главы Китая и ЮАР сошлись во мнении и выразили готовность вывести двусторонние отношения на новый уровень уже в ближайшем будущем, сообщает 3 сентября агентство Синьхуа.

Во время встречи с Сирилом Рамафоса, которая состоялась 2 сентября в преддверии Пекинского форума саммита FOCAC, Си Цзиньпин подчеркнул важность отношений между Китаем и ЮАР, которые далеко выросли с регионального уровня до глобального.

По его словам, в ближайшие 10 лет страны должны выйти на новый уровень отношений, согласно двусторонних стратегических планов, сохранив при этом все достижения последних 20 лет с момента установления дипломатических отношений.

«Я очень рад посетить Китай впервые в роли президента ЮАР и продолжить стратегическое взаимодействие», — заявил Сирил Рамафоса, отметив, что его страна хочет перенять у Китая ценный опыт в области партийного строительства и управления, а также корпоративного менеджмента, активно участвуя в проекте «Нового шелкового пути».

Напомним, что с 3 по 4 сентября в Пекине пройдет Пекинский форум Саммита сотрудничества Китай — Африка (FOCAC). Глава Поднебесной уже встретился с целым рядом лидеров африканских стран, с которыми были заключены различные двусторонние соглашения.

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Китай и страны Африки
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