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Макрон: Путин мечтает «демонтировать» Европейский союз

Политика

Тем не менее, ЕС нуждается во взаимодействии с Россией, заявил президент Франции

Париж, 3 сентября 2018, 03:59 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что российский лидер Владимир Путина мечтает о развале Европейского союза. Об этом он заявил в интервью шведскому телеканалу SVT.

Макрон отметил, что уважает Путина и является «одним из тех, кто считает необходимым создавать новые подходы к безопасности совместно с Россией».

«Европе необходимы дискуссии с Россией. Но мечта Путина — демонтировать ЕС», — добавил при этом Макрон.

Напомним, президент Франции ранее уже высказывался о Владимире Путине в подобном роде. Так, весной в интервью телеканалу Fox News он назвал российского лидера «сильным и умным» человеком, но призвал «не быть наивными» с ним.

«Он настроен на вмешательство в наши демократии. Поэтому я считаю, что мы не должны проявлять слабость с президентом Путиным. Когда ты слаб, он это использует», — заявил Макрон.

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Российско-французские отношения
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