МИД Украины указал BBC как правильно освещать новости из Донбасса

Киев, , 23:55 — REGNUM Нужно писать не «кризис на Украине», а «агрессия России против Украины», заявила Спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца 2 сентября на своей странице в социальной сети Twitter.

Так дипломат отреагировала на статью BBC, посвященную церемонии прощания с главой ДНР Александром Захарченко. В статье гражданская война на Украине была названа «украинским кризисом», а защитники ДНР «повстанцами».

Напомним, в Киеве у посольства России «активисты» радовались смерти Александра Захарченко и Иосифа Кобзона. Они принесли к стенам здания жареных кур и настойку боярышника.

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