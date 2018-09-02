Начало сотрудничеству ЕС и ЕАЭС будет положено в Армении?

Ереван, , 23:16 — REGNUM У Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Европейского союза (ЕС) есть основания и площадка для начала реального сотрудничества, но для этого необходимо выполнение некоторых условий, пишет в статье опубликованной на портале hetq. am аспирант-исследователь института политологии университета Йены Ани Егиазарян.

По ее словам, глубокий и затяжной кризис в отношениях между Россией и Западом, враждебное отношение России к программе ЕС «Восточное партнерство» и политике государств-членов этой программы создали ряд препятствий, которые мешают сотрудничеству двух интеграционных проектов: ЕС как самого удачного экономического и политического проекта и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — новосозданной экономической интеграционной единицы. Она считает, что Армения может стать тестом и площадкой для начала сотрудничества ЕС и ЕАЭС. Но для этого во-первых, ЕАЭС должен доказать, что как интеграционная единица действительно состоялся, чему потребуются года. И только при наличии состоявшегося ЕАЭС имеет смысл говорить о сотрудничестве двух структур. Армения, где пересекаются два интеграционных субъекта, может стать площадкой для формирования атмосферы доверия, создать прецедент и модель сотрудничества. Ани Егиазарян напомнила, что ЕС предложил помощь в демонтаже Мецаморской атомной электростанции, а кроме этого, Союз может быть заинтересован проектом железной дороги Иран-Армения, в рамках реализации транспортного коридора Персидский — залив — Серное море, где Армения может сыграть важную роль. Армения может стать транзитной страной для иранского газа в Грузию, и далее в ЕС. От России требуется не торпедировать этот проект, считает она.