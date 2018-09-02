Россия перешла к следующему этапу «войны» с Украиной — журналист-русофоб

Киев, , 23:09 — REGNUM Возвращение Донбасса на довоенных условиях невозможно, а его сохранение в составе Украины означает её поражение, заявил журналист львовского телеканала Zik Остап Дроздов 2 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, гибель лидера ДНР Александра Захарченко означает, что Россия перешла к следующему этапу «войны» с Украиной:

«Следующий этап состоит из трёх букв М.И.Р. Оккупированный Донбасс в составе Украины — это и есть план Путина (президент РФ Владимир Путин), и я уже пятый год жалею, что украинские патриоты никак этого не поймут и ратуют, фактически, за план Путина. Как можно не понимать, что эти территории в составе Украины запланированы только со своей широкой автономией и правом вето?», — рассказал Дроздов.

Он считает, что в ДНР и ЛНР придут к власти новые люди, чьи имена не звучали в контексте войны с Украиной, а на самой Украине победят силы, выступающие за прекращение гражданской войны. В итоге Донбасс получит свои силовые структуры, право свободно использовать русский язык и зону рубля, а Украине придется оплачивать его восстановление.

«Когда мир является разновидностью «русского мира», то лучше уже отрезать и забыть. Признать право Мордора быть Мордором. Дать им возможность прославлять своего Кобзона. Признать свою немощность зайти на эти территории в ближайшие десятилетия и жить дальше. Набирать обороты, модернизироваться, избавляться от балласта», — считает Дроздов, не уточняя, какие ещё территории, подконтрольные Киеву, являются балластом.

Напомним, ранее Остап Дроздов заявлял, что на Украине русские дети должны исчезнуть как вид, а также призывал лишить гражданских прав жителей Крыма после его гипотетического «возврата на Украину».

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