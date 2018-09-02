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Украинские СМИ лгут о получении церковной автокефалии — политолог

Политика

Слухи об отрыве украинской церкви от РПЦ идут на пользу Петру Порошенко

Украинские СМИ лгут о получении церковной автокефалии — политолог
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Дымовая завеса

Киев, 2 сентября 2018, 21:52 — REGNUM  На официальном сайте Константинопольского патриархата в описании встречи главы РПЦ патриарха Кирилла с патриархом Варфоломеем нет ни слова о томосе или украинской автокефалии, отметила политический эксперт Елена Дьяченко 1 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Кстати там же можно найти и предыдущий релиз, о поздравлении с Днем независимости Украины и вежливом отказе патриарха Варфоломея принять участие в параде и съемках предвыборных роликов П. Порошенко «из-за напряжённого графика» патриарха. Хочется от всего сердца пожелать Банковой (улица в Киеве, на которой находится администрация президента — ИА REGNUM ) продолжать тягаться с Византией в соревнованиях по спортивной византийщине», — иронизирует эксперт.

Напомним, в ряде украинских СМИ появилось сообщение о том, что глава Константинопольского патриархата ещё в апреле 2018 года принял решение о предоставлении автокефалии украинской православной церкви.

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