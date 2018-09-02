The National Interest: Крым – не Украина

Вашингтон, , 21:46 — REGNUM У властей Украины нет никаких шансов вернуть в состав страны Крым, который более двух веков был частью России. Об этом пишет обозреватель издания The National Interest Дуг Бэндоу.

Журналист напомнил, что Крым, «отвоеванный» Российской империей у Турции, оставался российским внутри Советского Союза до 1954 года.

По его словам, подавляющее большинство населения полуострова состоит из русских, которые выступили на референдуме-2014 за воссоединение с Россией.

Обозреватель считает, что Украине вернуть Крым невозможно, так как жители полуострова сделали свой выбор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым был включен в состав Российской Федерации в марте 2014 г. после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.