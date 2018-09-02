Воскресенье, 2 Сентября 2018 года
22:00:35 МСК

The National Interest: Крым – не Украина

Политика

Крым был включен в состав Российской Федерации в марте 2014 г. после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины

Вашингтон, 2 сентября 2018, 21:46 — REGNUM  У властей Украины нет никаких шансов вернуть в состав страны Крым, который более двух веков был частью России. Об этом пишет обозреватель издания The National Interest Дуг Бэндоу.

Журналист напомнил, что Крым, «отвоеванный» Российской империей у Турции, оставался российским внутри Советского Союза до 1954 года.

По его словам, подавляющее большинство населения полуострова состоит из русских, которые выступили на референдуме-2014 за воссоединение с Россией.

Обозреватель считает, что Украине вернуть Крым невозможно, так как жители полуострова сделали свой выбор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым был включен в состав Российской Федерации в марте 2014 г. после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Воссоединение Крыма с Россией
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить