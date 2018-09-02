Киев: российские пограничники искусственно создают очереди в Крым

Киев, , 21:51 — REGNUM Российские пограничники специально усилили контроль на границе с Крымом, чтобы создать картинку туристического потока со стороны Украины, заявили в пресс-службе Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы 2 сентября в социальной сети Facebook.

Украинское пограничное ведомство утверждает, что на их стороне никакой очереди нет:

«Почти половина транспортных средств, пересекающих админграницу за сутки, сразу стояли в очереди, созданной «оккупантами», вероятно, для «картинки туристического потока», — сказано в сообщении.

Напомним, в июле поток украинских туристов, едущих отдыхать в Крым, увеличился более чем на треть.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 г. в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров вошел в состав РФ. Народное голосование стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.

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