Памятник жертвам гитлеровцев в Восточной Европе вызвал спор в Германии

Берлин, , 19:58 — REGNUM В немецком обществе развернулась дискуссия вокруг концепции памятника восточноевропейским жертвам нацистской Германии, сообщила 2 сентября газета Deutsche Welle.

Профессор истории Боннского университета в Бонне Мартин Ауст поддерживает идею общего памятника русским, белорусам, полякам и украинцам, но предупреждает о возможных конфликтах.

«Проблема состоит, прежде всего, в многочисленных конфликтах, связанных с культурой памяти, которые разворачиваются как внутри восточноевропейских государств, так и между ними. В общественном пространстве Польши, Украины и России сейчас наблюдаются споры касательно уместной формы и содержания памяти о Второй мировой войне», — рассказал историк.

Ауст привел пример того, как в России сравнивают воссоединение Крыма с Россией с его освобождением в 1944 году. Одновременно власти Украины проводят параллели между «российской агрессией» в Донбассе с вероломным немецким нападением в 1941 году.

«Всё это приводит к тому, что любая немецкая инициатива двухстороннего увековечивания памяти не будет воспринята третьей стороной», — подытожил учёный.

Мартин Ауст также призвал найти форму увековечивания памяти, которая устроила бы все стороны.

Напомним, в начале августа украинские чиновники потребовали от чехов изменить надпись на памятнике чехословацким солдатам, погибшим в бою с войсками Австро-Венгрии в 1917 году. Украинской стороне внезапно не понравилось, что территория Тернопольской области названа «старой славянской землёй».

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