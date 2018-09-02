В ДНР сообщили, что в Донбасс прибыли военные из США и Канады

Донецк, , 18:45 — REGNUM Иностранные наемники, а также высокопоставленные военнослужащие из США и Канады, прибыли на на подконтрольную Украине территорию Донбасса. Об этом, как передает РИА Новости, рассказал руководитель пресс-службы оперативного командования Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов.

По его словам, иностранные военные прибыли в район населенного пункта Урзуф, где дислоцируются подразделения 56-й мотопехотной и 406-й артиллерийской бригад ВСУ.

Безсонов не исключил, что высокопоставленные военнослужащие из США и Канады будут принимать «участие в планировании и проведении наступательной операции».

Как передавало ИА REGNUM, 2 сентября официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что украинские снайперы и разведывательно-иверсионные группы активизировались на линии фронта в Донбассе.

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