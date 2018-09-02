Партия Порошенко призвала депутатов не посещать канал NewsOne

Киев, , 18:09 — REGNUM Фракция Блока Петра Порошенко в Верховной раде обратилась к депутатам украинского парламента с призывом не посещать эфиры телеканала NewsOne, сказано в заявлении фракции, опубликованном 30 августа на официальной странице в социальной сети Facebook.

Таким образом, политики отреагировали на назначение бывшего заместителя руководителя администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова управляющим телеканала.

«Передача телеканала «NewsOne» в управление кремлёвской марионетке — это прямая агрессия России в информационном пространстве Украины! Отныне, именно под руководством Портнова, предателя Украины, будет формироваться новая редакционная политика украинского телеканала», — сказано в сообщении.

«Заявление БПП с призывом не ходить на NewsOne — это не только личное между Порошенко и Портновым, но и банальная попытка информационно контролировать своих депутатов. Мол, пускай теперь просят в аппарате президента эфиров на 5 канале или Прямом, а дать или не дать доступ к избирателю — будем думать», — прокомментировал событие директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 2 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, в ответ на заявление фракции президентской партии в украинском парламенте, Портнов пообещал подать в суд на его авторов.

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