Воскресенье, 2 Сентября 2018 года
18:57:44 МСК

Партия Порошенко призвала депутатов не посещать канал NewsOne

Политика

Эксперт считает это попыткой Порошенко контролировать своих депутатов

Партия Порошенко призвала депутатов не посещать канал NewsOne
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украина. СМИ

Киев, 2 сентября 2018, 18:09 — REGNUM  Фракция Блока Петра Порошенко в Верховной раде обратилась к депутатам украинского парламента с призывом не посещать эфиры телеканала NewsOne, сказано в заявлении фракции, опубликованном 30 августа на официальной странице в социальной сети Facebook.

Таким образом, политики отреагировали на назначение бывшего заместителя руководителя администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова управляющим телеканала.

«Передача телеканала «NewsOne» в управление кремлёвской марионетке — это прямая агрессия России в информационном пространстве Украины! Отныне, именно под руководством Портнова, предателя Украины, будет формироваться новая редакционная политика украинского телеканала», — сказано в сообщении.

«Заявление БПП с призывом не ходить на NewsOne — это не только личное между Порошенко и Портновым, но и банальная попытка информационно контролировать своих депутатов. Мол, пускай теперь просят в аппарате президента эфиров на 5 канале или Прямом, а дать или не дать доступ к избирателю — будем думать», — прокомментировал событие директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 2 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, в ответ на заявление фракции президентской партии в украинском парламенте, Портнов пообещал подать в суд на его авторов.

Читайте также: Новый глава украинского оппозиционного канала засудит партию Порошенко

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить