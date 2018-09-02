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Убийство главы ДНР Захарченко: Песков заявил о неизбежных последствиях

Политика

31 августа в результате взрыва в донецком кафе «Сепар» погиб глава ДНР Александр Захарченко и его охранник

Москва, 2 сентября 2018, 16:27 — REGNUM  Трагедия в Донецке, где в результате взрыва в кафе погиб глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Захарченко, будет иметь неизбежные последствия. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».

"Ушел из жизни мужественный человек (Александр Захарченко), — сказал представитель Кремля. — Его предательски убили».

Песков добавил, что гибель Захарченко в результате террористического акта будет иметь «достаточно неизбежные» последствия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа в результате взрыва в донецком кафе «Сепар» погиб глава ДНР Александр Захарченко и его охранник.

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Убийство главы ДНР Александра Захарченко
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