Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал восстановление Дня Победы над Японией

Москва, , 16:09 — REGNUM Пресс-служба ЦК КПРФ распространила заявление Г.А. Зюганова, которое ниже приводится полностью.

День победы над Японией празднуют в Англии 14 августа — в этот день император Хирохито согласился на капитуляцию. В США — 2 сентября, в этот день на борту американского линкора союзники — представители СССР, США, Великобритании, Франции и Китая приняли акт о капитуляции Японии.

Но ведь не зря точная дата — 3 сентября 1945 года — увековечена на нашей медали «За победу над Японией», которой награждены 1 миллион 831 тысяча человек! Им, жившим и воевавшим в то время, добывавшим эту Победу, было виднее.

С 15 августа японские войска прекратили военные действия против англо-американцев. Но Квантунской армии было приказано сражаться против Красной Армии до конца, и сражения, затухая, тянулись практически до начала сентября. Южно-Сахалинская и Курильская десантные операции Красной Армии продолжались до 25 августа и 1 сентября. А 2 сентября Верховный Совет СССР объявил следующий день днём всенародного торжества, праздником Победы над Японией и выходным днём.

Трудно и тяжело жила разорённая войной страна, каждая минута рабочего времени и каждая пара рабочих рук была на счету — поэтому недолго побыли выходными и день Победы над Германией, и день Победы над Японией.

Но день 9 Мая возродился, как выходной и всенародное торжество — а день 3 Сентября даже не включён в систему дней воинской славы современной России.

Уже более двадцати лет идёт борьба за восстановление исторической справедливости. По инициативе Сахалинской областной Думы, поддержанной 26 законодательными органами субъектов Российской Федерации, в Госдуме было предложено включить 3 сентября в число дней воинской славы России. Ведь этот день имел огромное, стратегическое значение для всего человечества. От японской оккупации были освобождены народы Китая, Кореи, других стран Азии. С этого момента началось становление нового, коммунистического Китая, который уверенно становится сверхдержавой №1.

Но российская власть утопила эту прекрасную и патриотическую инициативу в бюрократическом болоте.

Сначала Митрофанов — бывший депутат, бывший ЛДПРовец, бывший «справоросс», ныне скрывающийся от уголовной статьи «Покушение на мошенничество в составе организованной группы» и подозрения на причастность к убийству — воспользовался правами председателя Комитета ГД по геополитике и отклонил предложенный законопроект, утверждая, что «Япония не капитулировала перед СССР».

А когда законопроект — при поддержке депутатов-коммунистов — всё же прошёл через Госдуму, ни кто иной, как тогдашний президент Ельцин воспользовался правом вето, чтобы отклонить его на том основании, что «наметились позитивные тенденции в российско-японских отношениях».

Но борьба не окончена. Во имя и в память тех, кто ни крови своей, ни жизни не щадил за ту Победу, во имя и в память величайших геостратегических сдвигов, которые дала эта Победа человечеству, мы будем бороться за то, чтобы 3 Сентября по праву стало в народной памяти рядом с 9 Мая.

Это наш долг и перед отцами и дедами — и перед детьми и внуками, которые должны знать о подвигах своих предков и быть достойными их!

Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ, Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.