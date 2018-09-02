Техасский суд оштрафовал китайскую компанию за нарушение патента

Остин, США, , 16:02 — REGNUM Суд американского штата Техас обязал китайскую компанию Huawei выплатить $10,6 млн американской компании Optis Cellular Technology за нарушение патентных прав, сообщает 28 августа Black Knight Media.

Optis Cellular Technology владеет патентами, касающимися технологий 4G LTE. Окружной суд Техаса рассмотрел иск компании и решил, что Huawei преднамеренно нарушила пять патентов американской компании. По решению суда Huawei выплатит штраф в $10,6 млн.

Адвокат Optis Cellular Technology Тед Стивенсон отметил, что удовлетворен решением суда.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин ответил на обвинения в нарушении прав интеллектуальной собственности стороны США.

«Инновации и интеллектуальная собственность служат прогрессу и благосостоянию всего человечества и не должны превращаться в инструмент подавления Соединенными Штатами других стран, собственного развития и поддержания личных интересов», — заявил Хуа Чуньин.