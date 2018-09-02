Пранкер «Лексус» рассказал о деталях разговора с главой Минобороны Украины

Москва, , 15:28 — REGNUM Телефонный хулиган Алексей Столяров по кличке «Лексус» рассказал подробности разговора с министром обороны Украины Степаном Полтораком от имени президента Украины Петра Порошенко. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает телеканал RT.

Столяров пояснил, что он вместе со своим напарником Владимиром Кузнецовым (Вован) нарезали фразы из других бесед Порошенко с Полтораком, касающихся состояния дел вооруженных сил Украины, а также планов в Донбассе.

Позвонили Полтораку пранкеры якобы с борта самолета президента Украины, который возвращается из Вашингтона в Киев.

«И там на повышенных тонах приказали ему отвести оружие из зоны конфликта в ДНР и предложили написать заявление об отставке. Он на это согласился», — рассказывает «Лексус».

Также Столяров уверяет, что Полторак «раскусил» пранкеров только после того, как разговор был завершен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство обороны Украины заявило, что телефонный хулиганы из России «попытались спровоцировать» главу ведомства на высказывания в связи с «последними событиями» в Донбассе.

Читайте ранее в этом сюжете: Пранкер Вован подтвердил информацию о разговоре с главой Минобороны Украины