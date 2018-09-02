ЛНР: На линии фронта активизировались украинские снайперы

Луганск, , 15:04 — REGNUM Украинские снайперы и разведывательно-иверсионные группы активизировались на линии фронта в Донбассе. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

По его словам разведка зафиксировала активизацию деятельности украинских снайперов и разведчиков на линии фронта в районе населенного пункта Счастье. В этом районе находятся 10-й батальон 59-й бригады ВСУ и 54-й отдельный разведывательный батальон.

Марочко пояснил, что основной задачей украинских диверсантов и снайперов является спровоцировать военнослужащих ЛНР на ответные действия.

Стоит отметить, что ни сегодня, ни вчера, 1 сентября, в ЛНР не было зафиксировано обстрелов со стороны украинских боевиков. Однако ситуация в Донбассе остается напряженной после того, как в Донецке в результатет теракта был убит глава ДНР Александр Захарченко.