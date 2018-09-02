НАТО создает новый центр в Турции

Ариф Асалыоглу, , 14:49 — REGNUM

Анкаре предлагают размен

Согласно сообщению NTV, США заявили, что в случае, если Анкара откажется от российских ракетных комплексов С-400, американская сторона в свою очередь отменит санкции в отношении поставок F-35. В заявлении, сделанном российской корпорацией «Ростех» в 2017 году и подтвержденном министром обороны Турции на то время Нуреттином Джаникли, говорилось о том, что Анкара приобрела у Москвы четыре зенитных ракетных комплекса С-400 стоимостью 2,5 миллиарда долларов. Министр обороны США Джеймс Мэттис высказался по поводу покупки С-400: «Турция должна принять решение. Суверенное решение. Решение Анкары о привлечении российских систем противовоздушной обороны в НАТО нас беспокоит. Мы не можем относиться к этому снисходительно».

Асад сел за стол переговоров с Вашингтоном?

Согласно газете BirGün, американская делегация, состоящая из высших должностных лиц сил безопасности и разведки, якобы провела тайную встречу с сирийскими официальными лицами в Дамаске. Agence France-Presse, ссылаясь на ливанскую газету El Ekber, приближенную к «Хезболле», сообщило, что переговоры американцев с сирийцами прошли в июне этого года. В рамках совещания, которое длилось примерно четыре часа, представители США встретились с начальником сирийской разведки Али Мемлюком. Американцы обратилась к сирийскому правительству с просьбой вывести иранские войска с юга страны, предоставить разведовательные данные по всем вооруженным группам, в том числе иностранным, а также выделить Вашингтону определенную роль в торговле нефтью на востоке страны. Официальный представитель президента Сирии Башара Асада в беседе с Reuters подтвердил эту встречу.

«Германия и Франция переживают за свои компании, оставшиеся в Турции»

Как сообщает SamanyoluHaber, «лидеры Европейского союза пытаются защитить свои компании и банки, которые во время кризиса выдали кредиты на 140 миллиардов долларов турецким фирмам. Испанский кредит в 80 миллиардов долларов и французский в 40 миллиардов долларов могут быть не выплачены в Турции. И конечным адресатом в таком случае станет Германия». Одна из самых влиятельных немецких газет Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет о том, что «по мере того, как обесценивается турецкая лира, растет щедрость Эрдогана и его судей». Берлин использовал свое политическое и экономическое влияние до конца и сыграла важную роль в освобождении своих граждан. Например, журналистов Дениз Юджель и Мешале Толу освободила не совесть лидера правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Эрдоган нуждается в деньгах. С США он в ссоре. Поэтому остается Европа!

Силы Асада строят в Идлибе укрытия, а Россия встречается с оппозиционерами

Согласно сообщению NTV, вооруженные силы правительства Асада в Сирии продолжают строить укрытия вокруг Идлиба. В то время, как Турция принимает меры безопасности в точках наблюдения, Россия занимается активным дипломатическим движением в этой области. Министр обороны России Сергей Шойгу встречается с лидерами оппозиционных групп в Идлибе и прощупывает почву для аналогичного соглашения в Восточной Гуте и Дераа. Местные информационные источники сообщили, что большое количество грузовиков, принадлежащих сирийскому правительству, перевозят боеприпасы и вооруженные силы по автомагистрали Хама — Алеппо. Отмечается, что среди них замечены транспортные средства, перевозящие танки. Представитель сирийского правительства говорит о том, что война в Идлибе станет последним этапом гражданской войны в Сирии и последним крупным конфликтом в регионе. Силы Дамаска, которые окружают Идлиб с трех сторон, продолжают периодически бить артиллерийским и минометным огнем по поселениям на юге. Анкара укрепляет безопасность своих военных частей. Сообщается, что грузовики и прицепы с турецкими номерами перевозят бетонные оборонительные блоки в наблюдательную точку турецких вооруженных сил «Мурек» на юге от Идлиба. Противники в свою очередь все еще готовятся к возможной атаке. «Фронт национального освобождения», который включает в себя элементы Свободной сирийской армии, роет окопы в поселке Эль-Летамина на юге Идлиба и усиливается тяжелым вооружением. Россия в свою очередь не ограничивается наблюдением за подготовкой операции сирийскими силами и активно участвует в дипломатическом движении на поле. Помимо того, как писала российская газета «Известия», Москва направила в Восточное Средиземноморье военно-морские силы в беспрецедентном размере.

Бумажный кризис

Гамзе Бал из газеты Cumhuriyet пишет о том, что издатели в Турции, которые импортируют бумагу для книг, пытаются удержаться на плову в связи с высоким курсом валют. Рост цен на импортируемую бумагу, краску и клей на 60% привел к тому, что некоторые журналы временно приостановили свой выпуск, а газеты или подняли цены или же сократили количество полос. Если рост валют не будет остановлен, а высокие процентные ставки, доходящие до 18%, не снизятся, многие печатные издания могут прекратить свое существование. Газета Dünya, пытаясь бороться с увеличением расходов, в прошлом месяце увеличила свою цену с 3,75 до 4,25 лир, газета Sözcü подняла стоимость до 1,25 лир, а Cumhuriyet пришлось прибавить к цене 50 курушей (новая стоимость газеты равна 2,50 лирам). Председатель Ассоциации турецких издателей Кенан Коджатюрк отметил, что бумага, которая в 2017 году стоила 750 евро за тонну, с начала 2018 года достигла стоимости 850−900 евро, вслед за газетами издатели будут вынуждены поднять цены на книги как минимум на 30%.

«Самый длинный и самый глубокий экономический кризис в нашей истории»

Президиум генерального совета «Хорошей партии» провел совещание, сообщает TR724. По итогам встречи вице-президент и официальный представитель партии Бугра Кавуджу сделала заявление. Отмечая, что турецкая экономика сейчас находится в крайне уязвимом положении, Кавунджу добавила: «В результате неверной экономической политики экономика нашей страны сейчас находится в чрезвычайно уязвимом положении. Этот факт больше невозможно скрывать. Связывать уязвимость экономики только лишь с внешними факторами означает не добираться до корня проблемы и позволять им увеличиваться еще в несколько раз. Турция всегда была важной страной из-за своего стратегического положения и будет по-прежнему играть важную роль и в будущем. Проблемы извне всегда были и будут. Не потребляющая, а производящая, не тратящая, а экономящая, расширяющаяся за счет индустриализации, а не за счет бетонирования, наилучшим образом обучающая свои человеческие ресурсы и оценивающая их по заслугам, обладающая сильными институтами экономика не попадет под влияние внешних угроз. С другой стороны, экономика-должник, во всех смыслах зависящая от внешних факторов, привыкшая к потреблению вместо производства, не являющаяся самодостаточной даже в сельском хозяйстве, конечно, не может избежать влияния извне. Эти внешние угрозы являются наиболее удобным видом управления для авторитарного режима, особенно сильно облегчающие работу в экономической сфере».

НАТО создает новый центр в Турции

Грета ван Састерен из «Голоса Америки» обсудила с экспертами напряженность в турецко-американских отношениях. Бывший посол США в Анкаре Роберт Пирсон заявил о том, что в течение нескольких лет в Турции будет создан новый командный центр НАТО, в связи с чем возможность выхода Турции из альянса является маловероятной. Хьюлия Полат, глава турецкого департамента «Голоса Америки» в ответ на вопрос ван Састерен о том, что думают турецкие люди об Америке и президенте США Дональде Трампе, сказала, что турецкий народ сравнивает Трампа с Эрдоганом. Полат напомнила о том, что турецкий президент и его правительство поддержали кандидатуру Трампа на выборах президента в 2016 году, рассчитывая наладить более тесные отношения с Вашингтоном, однако они не наладились так, как это ожидалось. Лидеры двух стран периодически прибегают к жесткой риторике, произнося оскорбительные слова в адрес друг друга и стран. Также Полат отметила, что между США и Турцией сейчас есть множество сложных проблем. Таких, как курдский вопрос, покупка С-400, сближение Анкары и Тегерана, нарушение санкций против Ирана, освобождение пастора Брансона и многие другие. Ван Састерен спросила Полат, хочет ли турецкий народ вместо Америки сблизиться с Россией. Полат отметила, что сближение с Москвой неизбежно. Она напомнила, что Россия осуществляет почти половину всех поставок природного газа в Турцию. Ситуация, когда Россия посреди зимы сократила поставки газа, поставила Турцию в крайне сложное положение, и подобное может повториться в любой момент. Бывший глава ЦРУ и бывший министр обороны США Леон Панетта, принимавший участие в программе, заявил о том, что США и Турция нуждаются друг в друге, если они хотят быть эффективными в XXI веке. Панетта подчеркнул, что кризис со священником Брансоном, растущий в Турции авторитаризм и применение дополнительных тарифов, несомненно, привели к расширению пропасти между двумя странами, однако добавил, что, как это и было во время предыдущих кризисов, всегда найдется способ выбраться из критического положения.

США заявили России, что «они нанесут серьезный удар» по cирийской армии

Как сообщает Aktif Haber со ссылкой на Bloomberg, который в свою очередь получил информацию из четырех разных источников, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время встречи в Женеве предупредил секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева о том, что Вашингтон готов к еще более сильному удару по Сирии. Согласно информационным источникам, администрация США «располагает» информацией о том, что сирийская армия для освобождения регионов, находящихся под контролем боевиков, будет использовать химическое оружие, а США готовы «отреагировать» на подобное нападение «более мощными военными действиями», чем раньше. Ранее министерство обороны России сообщало, что США, Великобритания и Франция готовятся повторно атаковать Сирию под тем предлогом, что сирийские правительственные войска якобы используют химическое оружие. Официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков заявил, что террористы «Хайат Тахрир Аш-Шам» / ранее «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовят провокацию, чтобы обвинить правительство Сирии в применении химического оружия против мирного населения сирийской провинции Идлиб.

Fitch: Если падение лиры продолжится…

Согласно материалу BBC Türkçе, в заявлении кредитного рейтингового агентства Fitch говорится следующее: «Ослабление лиры увеличивает риски для турецких банков. Позиции турецких банков будут снижаться с обесцениванием лиры, ростом процентных ставок и снижением качества активов». Международное рейтинговое агентство Moody 's снизило позиции 20 турецких банков. Причиной этому Moody's указало обесценивание турецкой лиры и вероятность возможного снижения финансирования.

Трамп: Эрдоган разочаровал меня

По сообщению BBC Türkçe, Трамп заявил о том, что Эрдоган разочаровал его в вопросе освобождения священника Брансона, находящегося под домашним арестом в Турции. В интервью информационному агентству Bloomberg американский президент сказал, что Эрдоган его подвел. Брансон после почти двух лет предварительного заключения 25 июля был переведен под домашний арест. Суд Измира обвиняет пастора в «шпионаже» и «совершении преступления от имени организации» и требует для него наказания в виде тюремного заключения сроком до 35 лет. Трамп также о том, что они помогли процессу освобождения гражданки Турции Эбру Озкан, которая была арестована в Израиле, в ответ на это американская сторона ожидала освобождения Брансона, однако эти ожидания не оправдались. «Он меня разочаровал», — сказал президент США об Эрдогане.

«Охота на ведьм» на этой неделе

Как сообщает SamanyoluHaber, массовые аресты после сфальсифицированной попытки государственного переворота 15 июля 2016 года не прекращаются. В ходе операции, проводимой в командовании ВВС Турции, арестовано 22 военнослужащих, шесть из которых являются бывшими летчиками. Департамент полиции Стамбула по борьбе с контрабандой и управление по делам с организованной преступностью взяли под стражу 33 подозреваемых. Среди задержанных — уволенные полицейские, учителя, стоматологи и налоговые инспекторы. Кайсери: здесь 17 женщин, которые были взяты под стражу на том основании, что они якобы являются членами движения «Хизмет», были приговорены к тюремному заключению сроком от 5 лет до 8 лет и 9 месяцев.

«Ужасающая картина»

Согласно газете Hurriyet, в связи с тем, что в одном из самых важных мест размножения фламинго — турецком соленом озере Туз — убывает вода, детеныши фламинго, испытывающие трудности с поиском пропитания, погибают от голода. «Я приехала сюда, чтобы сфотографировать фламинго, но картина, с которой я столкнулась, просто ужасает. К сожалению, озеро практически высохло, и место, раньше являющееся раем для фламинго, теперь стало настоящим кладбищем для их птенцов, которые не могут найти еду», — рассказала фотограф Эмель Гюльшерен Сарыгюль. Озеро Туз, которое является крупнейшей точкой размножения птиц в Средиземноморском бассейне, ежегодно привлекало десятки тысяч фламинго, а количество птенцов, которые вылупляются из яиц, в зависимости от состояния воды в озере достигает 20 тысяч.