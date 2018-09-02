Эрдоган: С гегемонией доллара США в международной торговли пора покончить

Бишкек, , 14:47 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с доминированием доллара США в международной торговле пора покончить. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает агентство Anadolu.

По словам Эрдогана, привязка практически всей международной торговли к доллару США становится большой проблемой. С таким доминированием американской валюты пора покончить уверен президент Турции.

«Торговые войны и протекционизм вынуждают использовать новые стратегии в различных сферах», — сказал Эрдоган, находясь на бизнес-форуме в столице Киргизии.

Также он пояснил, что манипуляции с курсами валют, в результатет которых турецкая лира сильно подешевела, были совершены для того, чтобы весь мир усомнился в том, что экономика Турции сильна и здорова. Но благодаря позиции турецкого народа и предпринятым правительством мерам эта попытка не удалась, уверен Эрдоган.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе курс лиры по отношению к доллару США резко упал, так как в американо-турецких отношениях произошел очередной кризис из-за того, что президент США Дональд Трамп повысил пошлины на турецкую сталь и алюминий до 50% и 20% соответственно.

Также противоречия между двумя странами обострились после того, как в Турции был арестован американский пастор Эндрю Брансон.