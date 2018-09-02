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Индийская армия закупит оружие в рамках программы «Производите в Индии»

Политика

Армия Индии готова закупить 650 тысяч единиц штурмового стрелкового оружия, произведенного в рамках программы «Производите в Индии». Стоимость данного заказа оценивается в 120 млрд рупий (примерно 114 млрд рублей)

Нью-Дели, 2 сентября 2018, 14:26 — REGNUM  Представители сухопутных войск Индии подали запрос на предоставление информации о штурмовых винтовках калибра 7,62 мм, дальность эффективной стрельбы которых составляет 300 м. По информации индийского новостного издания «Навбхарат Таймс», помимо предприятий государственного сектора, побороться за право выполнить данный заказ смогут и частные компании.

В начале этого года министерство обороны одобрило предложение о покупке зарубежного стрелкового оружия на сумму 17,9 млрд рупий (17 млрд рублей). Данное вооружение, обладающее большей дальностью эффективной стрельбы, предназначено для военнослужащих, размещенных на границе с Пакистаном и Китаем. Примечательно, что несколькими днями ранее начальник генерального штаба сухопутных войск Индии генерал Бипин Рават заявил о невозможности снабдить всю армию наиболее качественным современным стрелковым оружием в связи с бюджетными ограничениями.

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