Индийская армия закупит оружие в рамках программы «Производите в Индии»

Нью-Дели, , 14:26 — REGNUM Представители сухопутных войск Индии подали запрос на предоставление информации о штурмовых винтовках калибра 7,62 мм, дальность эффективной стрельбы которых составляет 300 м. По информации индийского новостного издания «Навбхарат Таймс», помимо предприятий государственного сектора, побороться за право выполнить данный заказ смогут и частные компании.

В начале этого года министерство обороны одобрило предложение о покупке зарубежного стрелкового оружия на сумму 17,9 млрд рупий (17 млрд рублей). Данное вооружение, обладающее большей дальностью эффективной стрельбы, предназначено для военнослужащих, размещенных на границе с Пакистаном и Китаем. Примечательно, что несколькими днями ранее начальник генерального штаба сухопутных войск Индии генерал Бипин Рават заявил о невозможности снабдить всю армию наиболее качественным современным стрелковым оружием в связи с бюджетными ограничениями.