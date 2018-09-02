Правительство Танзании борется с паводками в долине реки Мсимбази

Додома, , 14:24 — REGNUM Правительство Танзании собирается осуществить инфраструктурный проект долины реки Мсимбази, однако оно готово предоставить всего 20 миллионов долларов, а для реализации всего проекта необходимо 80 миллионов.

По сообщению танзанийского новостного издания Habari Leo, Селемани Джафо, глава канцелярии президента, заявил, что правительство продолжает переговоры, чтобы получить 60 миллионов долларов США на реализацию этого проекта, который, как ожидается, поможет решить проблему наводнений и повреждения инфраструктуры.

По словам Джафо, если Танзании удастся получить еще 60 миллионов долларов, то это позволит развить транспортную систему на данной территории, автомобили смогут проезжать здесь даже во время сезона дождей. Кроме того, проект даст возможность для развития туристического сектора в стране.

Джафо сообщил также, что проект поможет решить не только проблему передвижения транспортных средств на данном участке, но и проблему с постоянно возникающими несчастными случаями во время наводнений и задача глав проекта — найти наиболее правильное решение.

Джафо также считает, что благодаря проекту, Дар-эс-Салам станет привлекательным туристическим городом.