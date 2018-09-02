27 танзанийцев без разрешения на въезд арестованы в Кении

Найроби, , 14:15 — REGNUM С мая 2018 правительство Кении начало вести жесткий контроль за мигрантами. Особое внимание уделяется иностранцам, работающим на территории страны. Проверки на наличие необходимого разрешения были проведены по всей стране. Так, в Момбасе было задержано 27 танзанийцев без разрешения на въезд в страну.

По сообщению новостного агентства BBC Swahili, начальник полиции Момбасы Йохстон Ипара (Johston Ipara) объяснил, что Танзанийцы относятся к числу мигрантов, таким же, как и приезжие из Конго, Сомали, Эритреи и Эфиопии, которых арестовывают за отсутствие разрешения на пересечение границы.

Жители восточноафриканских стран могут использовать национальное удостоверение личности для въезда и выезда из пяти восточноафриканских стран, а именно Кении, Бурунди, Руанды, Танзании и Уганды, но Ипара сказал, что у нарушителей не было и этого документа.

29 августа некоторые мигранты были отправлены в суд, но их дело было отложено. Государственный адвокат Генри Ньяквеба (Henry Nyakweba) рассказал о том, что иск против Танзанийцев, пересекших границу без наличия специальных документов, будет пересмотрен.