Воскресенье, 2 Сентября 2018 года
14:24:11 МСК

27 танзанийцев без разрешения на въезд арестованы в Кении

Политика

27 танзанийцев были арестованы в Момбасе, Кения, при попытке пересечения границы, поскольку у них отсутствовали специальные разрешения на въезд в страну

Найроби, 2 сентября 2018, 14:15 — REGNUM  С мая 2018 правительство Кении начало вести жесткий контроль за мигрантами. Особое внимание уделяется иностранцам, работающим на территории страны. Проверки на наличие необходимого разрешения были проведены по всей стране. Так, в Момбасе было задержано 27 танзанийцев без разрешения на въезд в страну.

По сообщению новостного агентства BBC Swahili, начальник полиции Момбасы Йохстон Ипара (Johston Ipara) объяснил, что Танзанийцы относятся к числу мигрантов, таким же, как и приезжие из Конго, Сомали, Эритреи и Эфиопии, которых арестовывают за отсутствие разрешения на пересечение границы.

Жители восточноафриканских стран могут использовать национальное удостоверение личности для въезда и выезда из пяти восточноафриканских стран, а именно Кении, Бурунди, Руанды, Танзании и Уганды, но Ипара сказал, что у нарушителей не было и этого документа.

29 августа некоторые мигранты были отправлены в суд, но их дело было отложено. Государственный адвокат Генри Ньяквеба (Henry Nyakweba) рассказал о том, что иск против Танзанийцев, пересекших границу без наличия специальных документов, будет пересмотрен.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить