Япония подтвердила информацию о создании гиперзвукового оружия

Токио, , 14:12 — REGNUM Информацию о разработку гиперзвукового оружия подтвердило Министерство обороны Японии 28 августа в ежегодном отчете.

В докладе говорится, что в военный бюджет Японии на 2018 год заложены расходы на разработку гиперзвукового оружия. Японские военные отмечают, что гиперзвук позволит добиться более высокой маневренности и сократит время подлета к цели. В оборонном ведомстве считают, что гиперзвуковое оружие сможет использоваться для защиты отдаленных островов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня стало известно, что Минобороны РФ заключило контракт на поставку 12 истребителей пятого поколения Су-57. Одним из видов вооружения нового истребителя станет гиперзвуковая ракета класса «воздух-воздух» Р-37М, которая сейчас проходит стадию заключительных испытаний.