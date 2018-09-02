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Пхеньян ответил согласием на предложение Сеула о визите спецпосланника

Политика

КНДР сразу же согласилась на предложение Южной Кореи о визите спецпосланника президента Мун Чжэ Ина в Пхеньян 5 сентября

Пхеньян, 2 сентября 2018, 14:10 — REGNUM  Южная Корея направила Северной Корее ноту с предложением о визите спецпосланника, на которую был дан положительный ответ уже через несколько часов. Южнокорейские эксперты сходятся во мнении: такая поспешность объясняется тем, что КНДР стремится сдвинуть переговоры о денуклеаризации с мертвой точки.

США требуют от Северной Кореи представить конкретные меры по ядерному разоружению, в то время как КНДР стремится сначала выстроить доверительные отношения и не собирается идти на односторонние уступки. Это не позволяет добиться сколь-нибудь заметного прогресса в переговорах о денуклеаризации. Именно по этой причине на прошлой неделе был отменён визит Госсекретаря США Майка Помпео в Пхеньян.

По сообщению новостного агентства YTN, предстоящий визит спецпосланника Мун Чжэ Ина может придать новый импульс переговорному процессу. А столь быстрое согласие Пхеньяна свидетельствует о сильном желании руководства Северной Кореи продолжить диалог для обеспечения безопасности на полуострове и в регионе в целом.

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Переговоры КНДР и Южной Кореи
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