Пхеньян ответил согласием на предложение Сеула о визите спецпосланника

Пхеньян, , 14:10 — REGNUM Южная Корея направила Северной Корее ноту с предложением о визите спецпосланника, на которую был дан положительный ответ уже через несколько часов. Южнокорейские эксперты сходятся во мнении: такая поспешность объясняется тем, что КНДР стремится сдвинуть переговоры о денуклеаризации с мертвой точки.

США требуют от Северной Кореи представить конкретные меры по ядерному разоружению, в то время как КНДР стремится сначала выстроить доверительные отношения и не собирается идти на односторонние уступки. Это не позволяет добиться сколь-нибудь заметного прогресса в переговорах о денуклеаризации. Именно по этой причине на прошлой неделе был отменён визит Госсекретаря США Майка Помпео в Пхеньян.

По сообщению новостного агентства YTN, предстоящий визит спецпосланника Мун Чжэ Ина может придать новый импульс переговорному процессу. А столь быстрое согласие Пхеньяна свидетельствует о сильном желании руководства Северной Кореи продолжить диалог для обеспечения безопасности на полуострове и в регионе в целом.