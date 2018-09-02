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В Афганистане началась масштабная вакцинация детей от кори

Политика

Двухмесячная кампания по вакцинации детей от кори развернулась по всему Афганистану

Кабул, 2 сентября 2018, 14:08 — REGNUM  В ходе кампании против кори по всему Афганистану будут привиты почти 14 миллионов детей в возрасте от 9 месяцев до 10 лет.

Как сообщает афганское новостное агентство «ТКГ», министр здравоохранения Ферозуддин Фероз подчеркнул, что столь масштабные меры должны привести к снижению детской смертности, и призвал соотечественников поддержать вакцинацию. Он также добавил, что медперсонал будет прививать детей в медицинских центрах, школах и мечетях, чтобы как можно больше афганцев смогли получить доступ к вакцине в шаговой доступности от дома.

По данным ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), корь является крайне тяжелой вирусной болезнью и одной из основных причин детской смертности. Только за период с 2000 по 2015 год во всем мире удалось предотвратить более 20 миллионов смертей благодаря противокоревой вакцине.

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Корь: вспышки заболевания и профилактика
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