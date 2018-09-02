В Донецке проститься с Александром Захарченко пришли 200 тыс. человек

Донецк, , 13:55 — REGNUM В Донецке завершилась церемония прощания с лидером Донецкой Народной Республики Александром Захарченко, убитом в результатет террористического акта 31 августа.

Гроб с телом покойного был водружен на орудийный лафет, который буксирует армейский автомобиль.

По данным правоохранительных органов республики, в процессии за гробом с телом главы республики, приняли участие порядка 200 тыс. человек. Траурная процессия проследовала от здания «Донбасс-оперы» до здания администрации главы ДНР. Главная улица Донецка — улица Артёма полностью заполнена людьми, пришедшими почтить память своего лидера.

Похоронят Александра Захарченко на кладбище «Донецкое море» рядом с полевыми командирами Моторолой (Арсен Павлов) и Гиви (Михаил Толстых), которые также погибли в результатет террористических актов.