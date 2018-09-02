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Саудовская Аравия и ОАЭ: воздушная атака в Йемене неоправданна

Политика

Спустя три недели после взрыва автобуса, в котором погибло 50 человек, в том числе и дети, Саудовская Аравия и ОАЭ признали нецелесообразность решения

Саада, Йемен, 2 сентября 2018, 13:52 — REGNUM  Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты допускают, что воздушная атака, нанесённая 9 августа по автобусу в городе Саада, не являлась необходимостью.

9 августа в Йемене был совершён авиаудар по автобусу: погибло около 50 человек, среди которых были дети. Только спустя три недели коалиция признала нецелесообразность решения.

Ранее через телеканал «Аль-Арабия» коалиция заявила, что авиаудар был совершён по ракетным установкам хуситов.

Воздушная атака стала предметом критики всего мирового сообщества, а затем и причиной начавшихся независимых расследований, которые проводятся повсеместно.

Корреспондент «Аль-Джазиры» Алан Фишер указывает на то, какими оправданиями располагает коалиция: «Они говорят, что атака должна была произойти в другое время и в другом месте, так как они целились в хуситов, а не в детей.»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал событие так: «Неужели нам нужны ещё невинные жертвы, в том числе дети, чтобы эта война закончилась?»

В прошлом году ООН причислила коалицию Саудовской Аравии и ОАЭ к главным виновникам детских смертей в Йемене.

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Ситуация в Йемене
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