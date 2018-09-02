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Впервые в истории женщина-христианка возглавила провинцию Египта

Политика

Маналь Авад Михаил стала первой женщиной-христианской, сумевшей возглавить египетскую провинцию

Каир, 2 сентября 2018, 13:48 — REGNUM  Новым губернатором провинции Думьят, находящейся на севере Египта, указом президента Арабской республики Египет Абделя Фаттах Ас-Сиси была назначена Маналь Авад Михаил.

Маналь Авад Михаил закончила ветеринарный факультет Университета Бенха в провинции Аль-Калубия в 1989 году и получила докторскую степень по медицине в 1999 году, после чего начала работать в различных государственных ведомствах Египта.

Женщины в Египте уже занимали посты губернаторов — в 2017 года на пост главы провинции Бухейр была назначена мусальманка Надия Абдо, однако спустя непродолжительное время она была снята с должности. Маналь Авад Михаил же, принадлежащая к общине коптов, стала первой женщиной-христианкой, занявшей подобный пост.

По сообщению египетского новостного агентства «Нуджум Мысрийа», христиане, составляющие примерно 10 процентов населения страны, долгое время заявляли о существующей дискриминации, проявляющейся в скудном представительстве христиан в государственном аппарате страны.

По данным «Аль-Арабия», поддержка Ас-Сиси христианским меньшинством станы растёт по мере усиления позиций христианских государственных деятелей в египетском истеблишменте. Новостное издание также отмечает, что никогда в истории Египта количество женщин-министров не было так велико.

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Политическая жизнь Египта
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