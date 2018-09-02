Впервые в истории женщина-христианка возглавила провинцию Египта

Каир, , 13:48 — REGNUM Новым губернатором провинции Думьят, находящейся на севере Египта, указом президента Арабской республики Египет Абделя Фаттах Ас-Сиси была назначена Маналь Авад Михаил.

Маналь Авад Михаил закончила ветеринарный факультет Университета Бенха в провинции Аль-Калубия в 1989 году и получила докторскую степень по медицине в 1999 году, после чего начала работать в различных государственных ведомствах Египта.

Женщины в Египте уже занимали посты губернаторов — в 2017 года на пост главы провинции Бухейр была назначена мусальманка Надия Абдо, однако спустя непродолжительное время она была снята с должности. Маналь Авад Михаил же, принадлежащая к общине коптов, стала первой женщиной-христианкой, занявшей подобный пост.

По сообщению египетского новостного агентства «Нуджум Мысрийа», христиане, составляющие примерно 10 процентов населения страны, долгое время заявляли о существующей дискриминации, проявляющейся в скудном представительстве христиан в государственном аппарате страны.

По данным «Аль-Арабия», поддержка Ас-Сиси христианским меньшинством станы растёт по мере усиления позиций христианских государственных деятелей в египетском истеблишменте. Новостное издание также отмечает, что никогда в истории Египта количество женщин-министров не было так велико.