Президент Афганистана встретился с министром обороны Великобритании

Кабул, , 13:43 — REGNUM Президент Афганистана Ашраф Гани провел встречу с министром обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном. В официальном пресс-релизе администрации президента Афганистана сообщается, что в ходе нее обсуждались проблемы в регионе, вопросы финансирования и снабжения афганских сил безопасности и обороны, сложности, связанные процессом национального примирения и совместная борьба с терроризмом.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, Гани принял делегацию Великобритании и поблагодарил министра за помощь Афганистану в различных сферах, особенно подчеркнув важность поддержки афганских сил безопасности и обороны в ходе миссии «Решительная поддержка».

Министр обороны Великобритании заявил, что высоко ценит усилия сил безопасности и обороны Афганистана в сфере борьбы с терроризмом. Гэвин Уильямсон также подтвердил, что Великобритания и дальше будет оказывать поддержку афганским силам безопасности и обороны в деле укрепления мира и стабильности в стране.