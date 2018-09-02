Пакистан закрыл свое консульство в Кандагаре

Кандагар, Афганистан, , 13:44 — REGNUM Посольство Пакистана в Кабуле опубликовало официальное заявление, в котором сообщается, что губернатор провинции Кандагар Хайатулла Хайат вмешивается в деятельность консульства, и поэтому оно прекращает свою работу.

В данном заявлении официальное представительство Пакистана требует от Министерства иностранных дел Афганистана принять все необходимые меры, чтобы прекратить деятельность губернатора, направленную на оказание влияния на консульских должностных лиц. Посольство Пакистана также заявляет, что консульство будет закрыто, пока не будут обеспечены надлежащие меры безопасности.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, ранее губернатор посетил консульство в Кандагаре с целью поспособствовать гражданам Афганистана в получении визы. Вскоре после этого было сделано вышеуказанное заявление.