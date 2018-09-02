Тамилы Шри-Ланки готовы отказаться от идеи перехода на федеральный строй

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 13:38 — REGNUM Член парламента Шри-Ланки Матиапарананан Абрахам Сумантиран во время семинара в городе Галле, населенном в основном сингальцами, выразил идею расширения властных полномочий тамилов только в северной и восточной части страны, а не в пределах всей страны. Сумантиран, этнический тамил и член парламента Шри-Ланки, участвует в создании новой конституции, учитывающей политические чаяния тамилов.

По сообщению газеты Times of India, Сумантиран заявил, что этот вопрос касается политических полномочий, и решён он может быть с принятием новой конституции. Он также сказал: «Меня спрашивали о том, является ли создание федеративной системы решением вопроса, и я не думаю, что мы нуждаемся в этом, но расширение полномочий в провинциях будет принято нашим народом, как решение».

Сингальцы, составляющие большинство население Шри-Ланки, скептично относятся к решению вопроса в масштабах всей страны, и опасаются усиления сепаратистских настроений в северной и восточной частях страны.