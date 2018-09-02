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Тамилы Шри-Ланки готовы отказаться от идеи перехода на федеральный строй

Политика

Член парламента Шри-Ланки заявил, что тамилы Шри-Ланки, которые представляют собой национальное меньшинство, могут быть удовлетворены расширением властных полномочий в провинциях, не требуя решения в пределах всей страны, чтобы усилить политическую автономию в северной и восточной частях страны

Шри-Джаяварденепура-Котте, 2 сентября 2018, 13:38 — REGNUM  Член парламента Шри-Ланки Матиапарананан Абрахам Сумантиран во время семинара в городе Галле, населенном в основном сингальцами, выразил идею расширения властных полномочий тамилов только в северной и восточной части страны, а не в пределах всей страны. Сумантиран, этнический тамил и член парламента Шри-Ланки, участвует в создании новой конституции, учитывающей политические чаяния тамилов.

По сообщению газеты Times of India, Сумантиран заявил, что этот вопрос касается политических полномочий, и решён он может быть с принятием новой конституции. Он также сказал: «Меня спрашивали о том, является ли создание федеративной системы решением вопроса, и я не думаю, что мы нуждаемся в этом, но расширение полномочий в провинциях будет принято нашим народом, как решение».

Сингальцы, составляющие большинство население Шри-Ланки, скептично относятся к решению вопроса в масштабах всей страны, и опасаются усиления сепаратистских настроений в северной и восточной частях страны.

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