В Катманду завершился четвёртый саммит БИМСТЭК

Катманду, , 13:37 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди, а также лидеры других стран торжественно закрыли двухдневный саммит БИМСТЭК (Инициатива Бенгальского залива по Многоотраслевой Технико-Экономической Кооперации), проходивший в столице Непала Катманду.

«Благодаря приверженности премьер-министра Индии Нарендры Моди и других лидеров идее придания импульса процессам в рамках БИМСТЭК, саммит БИМСТЭК в Катманду завершился успешно» — написал в своём твиттере представитель Министерства иностранных дел Индии Равиш Кумар.

По сообщению индийской газеты Times of India, премьер-министр Непала Шарма Оли, нынешний председатель в БИМСТЭК, представил проект декларации саммита в Катманду, который был принят единогласно. Выступая на завершающем заседании, он заявил, что декларация передаёт общие идеи лидеров стран касаемо целей развития мира, процветания и стабильности в регионе Бенгальского залива.

Также был подписан Меморандум о взаимопонимании, касающийся инициативы «БИМСТЭК Грид Интерконнекшен», которая появилась в целях укрепления сотрудничества стран в энергетической сфере.

Премьер-министр Шарма Оли поздравил Шри-Ланку с получением статуса председателя, а также поблагодарил лидеров остальных стран за помощь в создании условий для успешного проведения саммита.