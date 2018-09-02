«Большой Брат» следит за тобой: Google покупал данные у MasterCard

Нью-Йорк, США, , 13:04 — REGNUM Международная платежная система MasterCard передавала компании Google данные о транзакциях пользователей кредитных карт, сообщает 31 августа Bloomberg.

Стало известно о соглашении между компаниями Google и MasterCard, действовавшем в течение четырех лет. По данным издания, Google выплачивал MasterCard миллионы долларов за получение информации о покупках в магазинах, оплачиваемых кредитной картой.

В результате сотрудничества с MasterCard поисковый гигант получал огромный массив информации о розничных продажах. Это позволяло Google показать рекламодателям прямую связь между кликами в интернете и покупками в розничных магазинах.

Представители MasterCard отказались комментировать сотрудничество с Google. При этом в MasterCard сообщили, что действительно передают информацию продавцам, которая помогает оценить эффективность рекламы, но эта информация не содержит персональных данных.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа президент США Дональд Трамп обвинил компанию Google в политической ангажированности, которая проявляется в замалчивании положительных новостей о его деятельности и тиражировании негативной информации.

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