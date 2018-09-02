Иран запустит систему противоракетной обороны дальнего действия

Тегеран, , 13:27 — REGNUM Иранский генерал Алиреза Сабахи Фард, командующий военно-воздушной базой Хатам-оль-Анбия, выступая перед верующими в ходе пятничной молитвы, сообщил, что стадии разработки и производства отдельных компонентов новой системы ПРО завершены, и уже ведутся испытания.

По сообщению информационного агентства «Тасним», теперь страна технологически достигла самообеспечения в вооружениях малой, средней и большой дальности класса земля-воздух, и остаётся лишь поставить новые комплексы ПРО на промышленное производство.

Официальные лица иранского министерства обороны и КСИР (военно-политическая организация «Корпус стражей Исламской революции») многократно заявляли, что модернизация системы вооружения страны не является предметом для переговоров, указывая на исключительно оборонительное предназначение новейших комплексов. Лидер страны, аятолла Али Хаменеи, в начале года призвал ускоренно снабдить войска самым современным оборонным вооружением.

Генерал заявил, что вооружённые силы смогут начать эксплуатацию данных систем не позднее, чем к новому году по иранскому календарю (21 марта).