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Иран и Ирак прекратили использование доллара в двусторонней торговле

Политика

Исламская Республика Иран и Республика Ирак заявили о подписании соглашения об исключении расчётов в долларах для двусторонней торговли

Иран и Ирак прекратили использование доллара в двусторонней торговле
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Доллар

Тегеран, 2 сентября 2018, 12:38 — REGNUM  С момента выхода США из СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) и ужесточения американской политики по отношению к Ирану двусторонняя торговля Ирана с основными партнёрами претерпела целый ряд трудностей. В частности, это касается торговли с Ираком, который сравнительно недавно начал искать пути обхода мер США.

По сообщению информагентства «Мехр», глава Ирано-Иракской торгово-промышленной палаты Йахья Але-Эшак подтвердил тот факт, что стороны достигли соглашения о прекращении использования доллара США в двусторонней торговле и переходе на использования исключительно национальных валют обеих стран и евро. Причиной для такого решения послужила жёсткая санкционная политика США в отношении Исламской Республики. Йахья Але-Эшак указал на то, что Ирак входит в тройку крупнейших торговых партнёров Ирана, а Иран является вторым торговым партнёром Ирака, поэтому для стран меры, предпринятые США, оказались крайне губительными для торговли и не оставляли выбора.

Глава торгово-промышленной палаты полагает, что многие страны со временем последуют примеру Ирака и не допустят вмешательства третьих стран в свою торговую политику.

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