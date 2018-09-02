Иран не будет вести переговоры с США при посредничестве России

Тегеран, , 13:20 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Исламская Республика Иран никогда не вела и не ведёт переговоров с США при посредничестве России или иных стран, несмотря на то, что в течение последних месяцев в различных западных источниках появлялись сообщения о том, что Россия и её официальные лица ведут от имени Ирана переговоры с США по вопросу СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) и американских санкций в отношении Исламской Республики.

По сообщению иранского информационного агенства «Мехр», он также отметил, что если и наступит момент для переговоров, то иранская сторона будет вести их напрямую как по вопросу санкций или сирийского кризиса, так и любому другому.

В интервью также были затронуты и другие темы. Так, комментируя заявление Советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона от 23 августа о применении к Ирану санкций более жёстких, чем действовавшие до СВПД, Зариф заявил, что США ведут опасную психологическую войну, запугивая иностранные правительства и компании.

По его мнению, миру рано или поздно надоест такая «хулиганская политика» США, и подтверждения тому уже видны в Европе.