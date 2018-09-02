Руанда покинет Международную конференцию по району Великих озер

Кигали, , 12:35 — REGNUM Руководство Руанды рассматривает возможность выхода из Международной конференции по району Великих озер, поставив под сомнение возможность организации по предотвращению конфликтов в регионе. Как сообщает информационное издание «The East African», в Руанде заявили, что организация не предприняла никаких активных действий для предотвращения конфликтов в регионе, поиску подозреваемых в геноциде, несмотря на то, что страны-члены Международной конференции по району Великих озер являются членами договора о безопасности, положения которого обязывают их предпринимать действия в указанных сферах.

В своем твиттере Оливер Ндухунгирехе, министр иностранных дел Руанды написал, что его страна может выйти из состава организации навсегда и что организации сперва придется объяснить, чем она занималась эти 12 лет.

Журналистам не удалось получить комментарий от господина Ндухунгирехе, однако наблюдатели указывают на осложнения в дипломатических отношениях между Руандой и Бурунди как на возможную причину такого решения Руанды. Отношения между странами ухудшились в 2015 году после переизбрания президента Пьера Нкурунзизы на третий срок.