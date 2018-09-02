Обвиняемый в госизмене депутат парламента Уганды вылетел в США

Кампала, , 12:34 — REGNUM Роберт Киягуланьи, депутат парламента Уганды, смог вылететь в США для прохождения курса лечения, несмотря на то, что на прошлой неделе против него были выдвинуты обвинения в государственной измене.

По данным газеты The East African, 36-летний политик и исполнитель регги Роберт Киягуланьи, более известный как Боби Вайн, провел последний день в стране в государственной больнице, ожидая возможности улететь. Такую возможность ему предоставили только после того, как его адвокат обвинил полицию в применении пыток.

Киягуланьи получил место в парламенте в 2017 году и сразу стал одним из самых неудобных соперников для президента Уганды Йовери Мусевени. На прошлой неделе ему были выдвинуты обвинения в государственной измене после того, как протестующие закидали камнями машину Мусевени во время дополнительных выборов.

Он был освобожден под залог. Арест парламентария привел к массовым протестам внутри страны, а международная общественность осудила факт возможного применения пыток.

Адвокат политика заявил, что он вылетел рейсом авиакомпании KLM в 11 часов вечера в Амстердам, откуда он позже вылетит в США.