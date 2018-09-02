Воскресенье, 2 Сентября 2018 года
12:52:28 МСК

Обвиняемый в госизмене депутат парламента Уганды вылетел в США

Политика

Независимый депутат парламента Уганды Роберт Киягуланьи, обвиненный в государственной измене, смог вылететь в США на лечение, несмотря на то, что в пятницу он был повторно задержан полицией Уганды в аэропорту Кампалы

Кампала, 2 сентября 2018, 12:34 — REGNUM  Роберт Киягуланьи, депутат парламента Уганды, смог вылететь в США для прохождения курса лечения, несмотря на то, что на прошлой неделе против него были выдвинуты обвинения в государственной измене.

По данным газеты The East African, 36-летний политик и исполнитель регги Роберт Киягуланьи, более известный как Боби Вайн, провел последний день в стране в государственной больнице, ожидая возможности улететь. Такую возможность ему предоставили только после того, как его адвокат обвинил полицию в применении пыток.

Киягуланьи получил место в парламенте в 2017 году и сразу стал одним из самых неудобных соперников для президента Уганды Йовери Мусевени. На прошлой неделе ему были выдвинуты обвинения в государственной измене после того, как протестующие закидали камнями машину Мусевени во время дополнительных выборов.

Он был освобожден под залог. Арест парламентария привел к массовым протестам внутри страны, а международная общественность осудила факт возможного применения пыток.

Адвокат политика заявил, что он вылетел рейсом авиакомпании KLM в 11 часов вечера в Амстердам, откуда он позже вылетит в США.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Уганды
  •  
  •  
  •  
  •  
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить