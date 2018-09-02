Воскресенье, 2 Сентября 2018 года
12:54:09 МСК

Пакистанские военные обещали поддержать новое правительство

Политика

Министр информации Пакистана Фавад Чаудхри сообщил журналистам о позиции, которую заняло руководство вооруженных сил страны, «Армия – это организация, подчиняющаяся гражданскому правительству, и она будет поддерживать его политику»

Исламабад, 2 сентября 2018, 12:05 — REGNUM  31 августа министр информации Пакистана Фавад Чаудхри обозначил позицию, которую заняло руководство вооруженных сил страны, «Армия — это организация, подчиняющаяся гражданскому правительству, и она будет поддерживать его политику», сообщает Samaa TV.

Вооружённые силы Пакистана, особенно Штаб Сухопутных войск, традиционно оказывают большое влияние на политические процессы в стране. Предполагается, что глава нового правительства Имран Хан поддерживает тесные связи с военными.

Министр информации рассказал журналистами о посещении Имран Ханом Штаба Сухопутных войск в Равалпинди, где премьер-министр с несколькими членами кабинета заслушал доклад о положении в вооружённых силах.

В ходе восьмичасовой встречи начальник Штаба Камар Джавед Баджва выразил готовность следовать политике гражданского правительства. Министр информации заявил, что в отличие от Наваза Шарифа, склонного к тайной дипломатии, правительство Движения за Справедливость будет посвящать все заинтересованные стороны (в частности, армию) в свои планы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное о Пакистане
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить