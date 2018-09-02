Премьер-министр Пакистана попросил не критиковать новое правительство

Исламабад, , 12:30 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан, который возглавил страну после победы партии Движение за Справедливость на всеобщих парламентских выборах 25 июля, заявил, что противникам его правительства следует подождать хотя бы три месяца, прежде чем делать какие-либо выводы. Знаменитый спортсмен, политик и филантроп Имран Хан обещает избавить Пакистан от коррупции, оживить экономику и бороться с безработицей.

По сообщению пакистанского издания Samaa TV, новый премьер уже предложил 100-дневный план масштабных реформ в области стандартов управления, усиления связей между субъектами федерации и возрождения экономики. Он также серьезно настроен реформировать систему социального обслуживания и сельское хозяйство. Имран Хан попросил своих оппонентов дать его правительству хотя бы три месяца на то, чтобы начать осуществление преобразований.

Премьер-министр надеется на поддержку военных, а именно, Начальника Штаба Сухопутных войск, генерала Камара Джаведа Баджву, которого Имран Хан назвал «сторонником демократии».