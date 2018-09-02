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В Индии появился свой Почта-Банк

Политика

1 сентября Премьер-министр Индии Нарендра Моди торжественно запустил работу нового Почтового Платёжного Банка

Нью-Дели, 2 сентября 2018, 12:10 — REGNUM  1 сентября на Талькаторском стадионе в Нью-Дели премьер-министр Индии Нарендра Моди торжественно запустил работу Почтового Платежного банка. Почтовый Платёжный Банк будет использовать почтовую систему страны с её 40 тысячами почтальонов и 260 тысячами служащих для оказания банковских услуг в самых отдалённых деревнях Индии.

По сообщению новостного агентства Live Hindustan (Лайв Хиндустан), предполагается, что в ближайшие дни в стране будет открыто 155 тысяч филиалов Банка. Более того, 11 тысяч почтальонов будут задействованы для оказания банковских услуг на дому. В целях поощрения сотрудников Почтовый Платёжный Банк планирует потратить около 30% своей прибыли на увеличение зарплат почтовых служащих.

На сегодняшний день большая часть индийцев проживает в деревне и зачастую не имеет возможности брать кредиты и открывать сберегательные счета. Целью нового банка будет сделать банковские услуги доступными широким слоям сельского населения.

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Экономика Индии
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