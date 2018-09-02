Страны БИМСТЕК осудили Пакистан

Катманду, , 12:29 — REGNUM В ходе двухдневного саммита БИМСТЕК (Инициатива Бенгальского Залива по Многоотраслевой Технико-Экономической Кооперации) в столице Непала Катманду страны-члены организации в совместной декларации осудили международный терроризм.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», это заявление должно стать предупреждением Исламской Республике Пакистан, которую в Индии считают одним из главных спонсоров международного терроризма.

Помимо политических заявлений в совместной декларации содержатся и конкретные решения: страны договорились о создании единой транспортной системы из автомагистралей, железнодорожных путей и морских портов. План развития транспортной системы, рассчитанный до 2025 года, должен появиться в ближайшем будущем.