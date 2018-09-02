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Страны БИМСТЕК осудили Пакистан

Политика

В столице Непала Катманду состоялась двухдневная встреча лидеров стран БИМСТЕК. Результатом переговоров стала совместная декларация, осуждающая международный терроризм и Пакистан как один из его главных спонсоров

Катманду, 2 сентября 2018, 12:29 — REGNUM  В ходе двухдневного саммита БИМСТЕК (Инициатива Бенгальского Залива по Многоотраслевой Технико-Экономической Кооперации) в столице Непала Катманду страны-члены организации в совместной декларации осудили международный терроризм.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», это заявление должно стать предупреждением Исламской Республике Пакистан, которую в Индии считают одним из главных спонсоров международного терроризма.

Помимо политических заявлений в совместной декларации содержатся и конкретные решения: страны договорились о создании единой транспортной системы из автомагистралей, железнодорожных путей и морских портов. План развития транспортной системы, рассчитанный до 2025 года, должен появиться в ближайшем будущем.

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