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Расходы на социальное обеспечение в Японии достигли рекордного уровня

Политика

На фоне стремительно «стареющего» населения Японии, японское правительство вынуждено увеличивать затраты на медицинское обслуживание, страхование, пенсии и уход за пожилыми людьми

Токио, 2 сентября 2018, 12:17 — REGNUM  В 2017 году затраты на социальное обеспечение в Японии были увеличены на 100 миллионов долларов по сравнению с 2016 и достигли рекордного уровня. На данный момент общие расходы на социальное обеспечение в Японии составляют около 10,5 миллиардов долларов США в год, сообщает японское агентство NHK со ссылкой на данные исследовательских учреждений Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Около 45 процентов этой суммы приходится на пенсии, на втором месте — медицинское обслуживание и на третьем — уход за пожилыми людьми и страхование.

Правительство Японии ожидает, что к 2040 году число пожилого населения достигнет своего пика, а расходы на социальные пособия и обслуживания уже будут составлять 1 триллион 720 миллиардов иен.

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Правительство Японии
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