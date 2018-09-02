Расходы на социальное обеспечение в Японии достигли рекордного уровня

Токио, , 12:17 — REGNUM В 2017 году затраты на социальное обеспечение в Японии были увеличены на 100 миллионов долларов по сравнению с 2016 и достигли рекордного уровня. На данный момент общие расходы на социальное обеспечение в Японии составляют около 10,5 миллиардов долларов США в год, сообщает японское агентство NHK со ссылкой на данные исследовательских учреждений Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Около 45 процентов этой суммы приходится на пенсии, на втором месте — медицинское обслуживание и на третьем — уход за пожилыми людьми и страхование.

Правительство Японии ожидает, что к 2040 году число пожилого населения достигнет своего пика, а расходы на социальные пособия и обслуживания уже будут составлять 1 триллион 720 миллиардов иен.