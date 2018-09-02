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Власти Калифорнии и администрация Трампа встретились для решения конфликта

Политика

Представители администрации Трампа и штата Калифорния заявили, что приступили к разрешению острого конфликта по экологическим стандартам

Вашингтон, 2 сентября 2018, 11:54 — REGNUM  Представители администрации Трампа и штата Калифорния заявили, что приступили к разрешению острого конфликта по экологическим стандартам для автомобилей, сообщает 30 августа Reuters.

Сейчас в штате Калифорния действуют собственные экологические стандарты. Они предъявляют более жесткие экологические требования к автомобилям, чем те, которые установлены на федеральном уровне. Генеральные прокуроры некоторых штатов, включая Калифорнию, планировали подать в суд на администрацию Трампа, смягчившую экологические стандарты, установленные администрацией предыдущего президента США Барака Обамы.

Представители автомобилестроительной промышленности Калифорнии подтолкнули власти штата к диалогу с Трампом. Администрация президента США и представители штата Калифорния встретились 29 августа для обсуждения конфликта по допустимым уровням выбросов транспортных средств.

Стороны заявили, что достигли понимания по некоторым позициям и продолжат работу по выработке единых стандартов.

Напомним, что в марте 2017 года президент США Дональд Трамп отменил указ предшественника Барака Обамы от 2015 года. Этот указ предусматривал ужесточение экологических требований к предприятиям энергетической промышленности. Дональд Трамп заявил, что предыдущая администрация установила чрезмерный контроль, который мешал развитию американской энергетики.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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